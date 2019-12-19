Путин заявил о выделении дополнительно полутриллиона рублей на медицину

На развитие первичного звена системы здравоохранения дополнительно будет выделено более полутриллиона рублей. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Мы договорились выделить на эти цели [на развитие первичного звена здравоохранения] дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение", 550 миллиардов рублей», — сказал глава государства.

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Он пояснил, что деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта.

«Предполагается привести в нормативное состояние или построить десять тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования», — добавил Путин.

Ранее в ходе той же пресс-конференции президент отметил, что здравоохранение в России развивается удовлетворительными темпами, но проблемы существуют. При этом, по его словам, модель управления этой сферой «лучше не трогать».

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