Путин высказался об изменении модели управления здравоохранением

Здравоохранение в России развивается удовлетворительными темпами, но проблемы существуют. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Модель [управления здравоохранением] лучше не трогать», — сказал президент. Он отметил, что уровень зарплаты в медицине «повыше, чем в других социальных сферах».

Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU, почему в системе здравоохранения нет радикальных изменений. Он предположил, что России нужна другая модель управления этой сферой.

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Президент также заявил, что надо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей, и повысить базовую ставку.

Ранее Путин сообщил, что Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. «Если взять 100 процентов [выбросов], минус 30 процентов, будет 70. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60. Будем считать, что я это имел в виду», — сказал президент.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы — рекордное число. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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