Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу

Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал Россия 24.

«Если взять 100 процентов [выбросов], минус 30 процентов, будет 70. Если взять еще поглощающую способность наших лесов, то останется где-то 60. Будем считать, что я это имел в виду», — сказал президент.

Так президент ответил на вопрос журналиста радиостанции «Маяк», который спросил, на сколько Россия сократит вредные выбросы — на 25-30 процентов по Парижскому договору или на 60 процентов, как ранее говорил сам президент. «В этом году это все конституировано в рамках соответствующего постановления правительства. И там действительно записана цифра 25-30 процентов от базового периода, за который принят 1990 год».

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что является рекордом. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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