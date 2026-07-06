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17:00, 6 июля 2026Экономика

Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

Индекс Мосбиржи пробил отметку в 2200 пунктов на фоне удешевления нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Российский рынок акций за время торгов в понедельник, 6 июля, просел до рекордных за последние три года значений. Индекс Мосбиржи на фоне удешевления нефти пробил отметку в 2200 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На момент открытия торгов с утра индекс составлял 2241,37 пункта. Максимальным уровнем за сутки стали 2259,92, а минимальным — 2187,83 пункта. В результате к прошлому закрытию показатель упал на 2,16 процента.

Лучшим результатом за год для рынка стал уровень в 3014,21 пункта. До сегодняшнего дня минимумом за год был уровень в 2203,25 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 6,55, а с начала года — на 20,69 процента.

Как отмечает «Интерфакс», рынок падает на фоне проседающей нефти (фьючерс на эталонное сырье марки Brent подешевел ниже 72 долларов за баррель), сохраняющихся опасений паузы в снижении ключевой ставки Центрального банка (ЦБ) РФ. Вместе с тем рынок поддерживает прошедший на выходных телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где затронули вопрос урегулирования украинского кризиса.

Говоря о ситуации на бирже, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок «лежит в руинах». «Я бы таких критических терминов не употребляла», — сказала она в четверг, подчеркнув, что, несмотря на сложности, не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности.

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