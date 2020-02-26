Путин оценил идею обозначить статус русского языка в Конституции

Президент России Владимир Путин оценил идею обозначить русский язык в Коституции как язык государствообразующего народа. Он одобрил это предложение на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

«И затем вы предлагаете еще статью четыре: "На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия". Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать», — отметил российский лидер после выступления члена рабочей группы, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

В начале февраля сообщалось, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России рассмотрит предложение закрепить в преамбуле Основного закона положения о защите русского языка. Речь идет о внесении в Конституцию таких понятий, как «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России» и «Имея главной целью осуществления власти народосбережение».

Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа Основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!