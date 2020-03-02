Путин предложил исключить существование гей-браков на уровне Конституции

Президент Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменении Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 2 марта. Таким образом, в случае, если законопроект будет принят и одобрен по итогам голосования, в России будет на уровне Конституции исключено существование гей-браков.

Еще одна президентская поправка предлагает запретить муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что

поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству.

В середине февраля Путин отрицательно высказался об инициативе ввести в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Путин заявил, что все инициативы будут вынесены на всенародное голосование, а первые две главы Основного закона меняться не будут. Среди возможных изменений — расширение полномочий парламента, приоритет российского законодательства над международным правом. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!