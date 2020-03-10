Госдума одобрила поправку об упоминании бога в Конституции

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 10 марта, одобрили поправку в законопроект об изменении Конституции, которая предусматривает упоминание бога в документе, сообщает «Интерфакс».

В предложенном фрагменте сказано, что Россия признает исторически сложившееся государственное единство и при этом сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в бога, преемственность развития российского государства».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что бог в Конституции не повлияет на статус России как светского государства.

2 марта глава государства Владимир Путин внес свои правки на 24 страницах в законопроект об изменении Конституции. Среди них было упоминание бога в историческом контексте, а также положение о русском народе как государствообразующем и фактический запрет однополых браков.

До Путина с соответствующей инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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