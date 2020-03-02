Путин решил судьбу бога в Конституции

Одна из поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции, предусматривает упоминание бога в Основном законе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию.

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О готовности соответствующей поправки стало известно 28 февраля. Ее текст не публиковался, но, по словам сопредседателей рабочей группы, бога можно упомянуть в историческом контексте, например, следующим образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея нашла как сторонников, так и противников — негативно ее оценил, в частности, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Кремле об этой инициативе высказались в нейтральном ключе, сообщив, что рабочая группа рассмотрит ее.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля.

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