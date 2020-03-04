Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он объяснил, что не высказывался против внесения в Основной закон понятия «государствоообразующего народа», а лишь выразил сомнения насчет его формулировки. «Возможно, было бы целесообразно в конституции использовать следующий тезис: "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа», — предложил Самигуллин.

Ранее в Кремле отвергли возможность конфликта из-за поправки о «государствообразующем народе». Представитель главы государства Дмитрий Песков заверил, что опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен, безосновательны. По его словам, в новой редакции статьи 69 предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и общностей страны.

3 марта Самигуллин предупредил о том, что закрепление в Конституции статуса государствообразующего народа за одной нацией может повлечь непоправимые последствия. «Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России», — утверждал муфтий.

Путин 2 марта внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, в их числе — положение о русском народе как государствообразующем, упоминание бога и фактически запрет однополых браков. Поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству.

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