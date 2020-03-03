Мусульмане увидели непоправимые последствия из-за «русского народа» в Конституции

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оценил поправку президента Владимира Путина к Конституции о государствообразующей роли русского народа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самигуллин добавил, что не видит перспектив в отражении в Основном законе этого понятия. Муфтий предупредил о том, что закрепление в Конституции статуса государствообразующего народа за одной нацией может повлечь непоправимые последствия.

Он признал, что русские — титульная нация России и самый многочисленный народ страны, однако напомнил, что на территории многонационального государства проживают и другие народы. «Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства», — объяснил муфтий.

В то же время Самигуллин поддержал другую внесенную в Госдуму поправку — об упоминании бога в Конституции, заявив, что в этом нет ничего экстраординарного. «Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего. (...) [Также] поминать Творца Вселенной — долг верующих», — резюмировал он.

2 марта Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, в их числе — положение о русском народе как государствообразующем, упоминание бога и фактически запрет однополых браков. Поправки главы государства, изложенные на 24 страницах, направят в комитет по госстроительству и законодательству.

Первым о желании отразить особую роль русского народа в Конституции заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, несмотря на участие в создании и укреплении государства всех народов России, только у русских есть «инстинкт создания государства».

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом. Все инициативы будут вынесены на всенародное голосование 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!