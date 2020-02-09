В РПЦ захотели отразить особую роль русского народа в Конституции. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По мнению священника, в основном законе страны необходимо упомянуть об особой роли русского народа в становлении государства. «Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но не один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских», — объяснил свою точку зрения Смирнов.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи призвал народы России не обижаться на его заявление, поскольку «это правда». «Просто нашу империю, шестую часть суши в период ее расцвета, создали русские», — подчеркнул он. При этом, отвечая на вопрос об отсутствии упоминания титульной нации в действующей Конституции, Смирнов заявил, что в 1993 году «за спиной [авторов] стояли наши братья-американцы».
1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о боге. По его словам, большинство граждан являются верующими и речь идет не только о православных. Кроме того, рассматривается предложение закрепить в основном законе понятие семьи как союза мужчины и женщины.
Впервые конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. По словам Путина, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью».