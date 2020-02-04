В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие

Ядерное оружие — это спасение российского народа, его культуры и храмов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы. По его словам, Россия существует только благодаря ракетам — если бы не они, страну бы давно уничтожили.

«Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста... Это очень серьезно», — заявил Смирнов. Он добавил, что «совсем не плохо», когда с оружием проводятся обряды.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что церковь не должна освящать оружие массового поражения. По его мнению, окроплять святой водой можно только личное оружие во время благословения солдат на воинскую службу.

В феврале стало известно о подготовке Межсоборным присутствием РПЦ проекта документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». В нем предлагалось запретить священнослужителям освящать военные объекты, которые не связаны непосредственно с безопасностью военных.

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