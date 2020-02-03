Священникам предложили отказаться от освящения оружия массового поражения

Священникам предложили отказаться от практики освящения оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения. Соотстветствующий проект документа «О благославлении православных христиан на исполнение воинского долга», разработанный Межсоборным присутствием Русской православной церкви (РПЦ), опубликован на порталах «Приходы» и «Богослов.ru».

В тексте документа говорится, что благословение воинских оружий не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина. «Вместе с тем уместно благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов», — добавили авторы документа.

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Комментарии к проекту будут собираться до 1 июня текущего года.

В июне 2019 года заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что священнослужители не должны освящать оружие массового поражения. По его словам, в рамках церковного предания можно благословлять солдат на воинскую службу и защиту Отечества, так как в этом случае освящается личное оружие.

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