В РПЦ открестились от идеи освящения оружия массового поражения

Священнослужители не должны освящать оружие массового поражения, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Об этом он написал в своем Telegram-канале Cogito ergo sum.

В РПЦ завершили работу над проектом документа «О практике освящения оружия в Русской православной церкви», его обсуждали на комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву, которая прошла 20 июня.

Комиссия решила, что в рамках церковного предания можно благословлять солдат на воинскую службу и защиту Отечества, так как в этом случае освящается личное оружие.

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«При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие», — написал Тутунов.

Епископ отметил, что в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет. Он также подчеркнул, что «документ пока представляет лишь мнение членов комиссии и не является официальным».

Ранее Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современную армию курортом и похвалил родителей, которые отправляют детей служить. Он также заявил, что никакой дедовщины в армии нет, а служба длится «просто молниеносно».

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