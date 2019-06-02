В РПЦ покаялись за толерантное отношение к «пьяненьким»

Русская православная церковь недостаточно жестко относится к алкоголю, и это серьезнейшая проблема. Такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», передает РИА Новости.

Легойда напомнил, что многие российские новомученики были основателями обществ трезвости и это актуально для церкви сегодня.

Внутрицерковное отношение к алкоголю «сильно отстает от общественного», сказал представитель РПЦ, назвав это серьезнейшей проблемой. Общество относится к спиртному жестче, чем церковь порой, уверен Легойда.

Он назвал сказками и враньем утверждения, что существуют безвредные дозы алкоголя, а красное вино полезно для желудка. «И общество относится не так. А мы относимся как-то так: "Ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького», — подчеркнул Легойда.

В прошлом году Россия заняла третье место среди стран с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем по версии медицинского журнала The Lancet. На первом месте оказался Китай, на втором — Индия. При этом, по данным исследования Всемирной организации здравоохранения, по уровню употребления алкоголя несовершеннолетними Россия оказалась на одном из последних мест в Европе.

Согласно свежему опросу ВЦИОМ, доля совсем непьющих россиян за год сократилась с 40 до 33 процентов. При этом более четверти респондентов употребляют алкоголь реже одного раза в месяц.

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