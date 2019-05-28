В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут возмущаться строительству храмов, как это было в центре Екатеринбурга и других городах следом за ним. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков, сообщает «Говорит Москва».

«Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу, и кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью», — сказал Волков на встрече с журналистами.

Ранее патриарх Кирилл объявил, что противники постройки храмов служат Сатане. Он отметил, что ежедневно в стране появляется три новых храма «в ответ на желания людей».

В середине мая в центре Екатеринбурга неделю длились протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера. Чиновники хотели достроить храм к празднованию 300-летия города в 2023 году. Активисты прорывались через забор на охраняемую территорию, оказывали сопротивление охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам до 15 суток.

По данным ВЦИОМ , 74 процента жителей Екатеринбурга выступают против храма в городском сквере. Областные власти собрались проводить соцопрос о выборе места под собор. Екатеринбургская епархия попросила отложить его проведение минимум на месяц для «успокоения» граждан.

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