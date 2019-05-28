В Вестеросе появится храм РПЦ

В городе Вестеросе (Швеция) появится храм Русской православной церкви. Об этом завил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает РИА Новости.

Комментируя поездку патриарха Московского и всея Руси в Страсбург, где тот освятил собор Всех святых, Волков отметил, что в ходе «активного строительства» в европейских городах также находятся другие храмы. Например, в шведском Вестеросе или в городе Лимасоле на острове Кипр.

«Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — подчеркнул Волков.

Ранее в мае патриарх заявил, что Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, а за последние десять лет в России появилось 30 тысяч храмов. «Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — отметил он. В РПЦ, в свою очередь, пожаловались на нехватку храмов, особенно в Новосибирске, Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Благовещенске.

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