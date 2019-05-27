В РПЦ обвинили противников храмов в служении Сатане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что противники строительства храмов ассистируют Сатане. Его слова передает РИА Новости в понедельник, 27 мая.

«Если мы встречаемся с иррациональной агрессивной реакцией на строительство храма, то здесь — дело темное», — отметил священнослужитель, комментируя свое предыдущее высказывание о строительстве в среднем трех храмов в день. Тех, кого не устраивает появление в России новых храмов, он обвинил в сознательном или несознательном ассистировании «противнику Спасителя», то есть Сатане.

Патриарх Кирилл также отметил, что храмы в России строятся «не по приказу», а «в ответ на желания людей», которые, по его мнению, хотят иметь место для моления в шаговой доступности.

26 мая на освящении храма Всех Святых в Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. По его словам, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».

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