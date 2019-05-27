В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи. Его слова передает «Интерфакс».

«Сегодня перед церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — заявил митрополит. Он также высказал уверенность в том, что россияне должны оставаться народом, чьим «базисом» является православие и Русская православная церковь (РПЦ).

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ строит в среднем три храма в сутки. «Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — отметил предстоятель РПЦ на освящении храма Всех Святых в Страсбурге.

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства собора Святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия города в 2023 году. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

Исследователи ВЦИОМ выяснили, что почти три четверти жителей Екатеринбурга (74 процента) выступают против строительства храма в городском сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить минимум на месяц проведение опроса о месте строительства храма Святой Екатерины для «успокоения» граждан.

Царскую семью расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в соответствии с постановлением исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вместе с последними Романовыми были также расстреляны члены царской свиты.

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