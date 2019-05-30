В России стали больше пить

Доля непьющих россиян сократилась на семь процентов с прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

Так, только треть респондентов (33 процента) заявила о том, что не употребляет алкоголь. Остальные 67 процентов опрошенных признались, что выпивают время от времени. Исследователи отмечают, что в 2018 году доля непьющих россиян составила 40 процентов.

По данным социологов, 18 процентов россиян употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 16 процентов — раз в месяц, шесть процентов — несколько раз в неделю. Реже одного раза в месяц пьют 27 процентов опрошенных. Больше четверти респондентов (27 процентов) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

Кроме того, более четверти опрошенных (29 процентов) признались, что курят. Из них 16 процентов выкуривает не менее пачки сигарет в день. Каждый пятый россиянин (19 процентов) отметил, что бросил курить некоторое время назад. Никогда не курили 52 процента опрошенных.

Опрос был проведен 28 мая 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минздраве назвали злоупотребление алкоголем главной причиной смерти российских мужчин (около 70 процентов). По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

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