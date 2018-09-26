Европейские подростки перепили российских

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад об употреблении алкоголя несовершеннолетними в европейском регионе. По данным исследования, проводившегося с 2002 по 2014 год, Россия оказалась на одном из последних мест по проценту 15-летних подростков, напивавшихся два раза или более в жизни.

Исследование, которое вел шотландский Сент-Эндрюсский университет, показало, что за 12 лет потребление алкоголя среди подростков заметно снизилось, но остается на опасном уровне. В 2014 году 9 процентов девочек и 16 процентов мальчиков употребляли алкоголь каждую неделю.

«Молодые люди пьют регулярно в том возрасте, в котором им не стоит пить вообще. Как мы знаем, употребление любого количества алкоголя на таких важных стадиях развития крайне опасно, поэтому законодатели ответственны за принятие эффективных мер, таких как ограничение доступа, возрастные ограничения и запрет на рекламу алкоголя, в том числе цифровую», — заявила Жужанна Якаб, директор ВОЗ в европейском регионе.

Около четверти мальчиков и более чем каждая пятая девочка к 15-летнему возрасту по меньшей мере дважды доходили до состояния опьянения. Чаще всего об этом сообщали подростки женского пола из Дании, Уэльса и Венгрии. Россия оказалась на 33-месте по пьянству среди девочек — 11,4 процента юных россиянок к 15 годам минимум дважды оказывались в состоянии алкогольного опьянения. По пьянству среди 15-летних юношей на первом месте находится Венгрия, за ней — Литва и Хорватия. Россия заняла 27-е место — 17,3 процента мальчиков напивались дважды к 15 годам.

За время наблюдения разница между полами практически нивелировалась в странах Северной Европы, а в восточной и южной частях мальчики все еще пьют в два раза чаще девочек.

Менее чем каждый десятый подросток рассказал об опыте опьянения в возрасте 13 лет или ранее. С 2002 года этот показатель снизился более чем в два раза — с 17 до 8 процентов, однако перемены связаны в основном с тинейджерами мужского пола.

Доктор Джо Инчли, отвечавший в ВОЗ за подготовленный доклад, отметил, что «сильнее всего потребление сократилось в странах, которые традиционно отличались высоким его уровнем, таких как Великобритания и северные страны. Это показывает, что перемены возможны, но требуется сделать больше, чтобы защитить подростков от вреда, который представляет алкоголь».

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