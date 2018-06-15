The Sun присвоил снимки российского фотографа и выставил россиян алкоголиками

Российский фотограф Дмитрий Марков рассказал в своем Facebook о том, что британский таблоид The Sun обратился к нему с просьбой опубликовать его работы, а впоследствии выпустил материал, нарочито демонизирующий российскую действительность.

Марков рассказал «Ленте.ру», что пытался добиться удаления публикации, поскольку посчитал подачу журналистов спекулятивной.

В статье под заголовком «Жизнь российских маргиналов раскрывается в невероятных снимках на iPhone» опубликованы больше десятка фотографий автора. В первых строках материала журналисты подчеркивают, что «клей, уличные драки и алкоголизм — обычное явление для российской глубинки».

Вся галерея «Светлая грусть и мрачная прелесть» Продолжить Чистополь Фото: Дмитрий Марков 1 /15

Маркова возмутил тот факт, что иностранное издание хоть и запросило разрешение на публикацию, но согласования так и не дождалось. «Написали, что хотят опубликовать несколько фотографий и рассказать про книгу. Я им причем даже разрешения не дал, написал только, что согласен обсудить. Потом вообще пропали, а сегодня эта шляпа выходит», — говорится в публикации.

Фотограф также объяснил, что на требование убрать публикацию с сайта журналисты принялись править текст и предлагать деньги.

Фотограф-документалист Дмитрий Марков — социальный работник, волонтер в детских психоневрологических интернатах и группах трудных подростков. В своих работах он показывает своих героев, их жизнь, которую многие предпочитают не замечать. «Некоторые мои сюжеты представляются зрителям тоскливыми, если не сказать откровенно мрачными, — объяснял фотограф в своей фотокниге «Россия. #Черновик». — Я же наоборот — чувствую покой: когда эту тоску удается сформулировать в тексте или фотографии, мне кажется, ее становится меньше внутри меня».

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