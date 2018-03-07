Британцы выдали сочинение восьмиклассника за «шпионский заговор против Путина»

Издание The Sun выдало сочинение неизвестного восьмиклассника за доказательство в материале «Была ли дочь бывшего российского шпиона отравлена за комментарий о помещении Путина в тюрьму».

В материале таблоида авторы предполагают, что причиной нападения на Юлию Скрипаль стали ее оппозиционные настроения. В качестве основного доказательства приводится фотография школьного сочинения, где некий ученик 8 «Б» класса Каталов пишет о своем желании отправить Путина в тюрьму. Учитель оценил работу на четверку в учетом ошибок и написал: «Классная идея!». Журналисты подписали фото как «Юлия сказала, что тюремное заключение Путина — классная идея».

Однако школьное сочинение восьмиклассника уже почти пять лет является интернет-мемом. На форуме Pikabu было опубликовано несколько постов со снимком, в комментариях к которому российские пользователи потешались над школьником.

Скриншот: Pikabu

Материалы по теме Совсем хайпанулись В 2017 году против хайпа не устояли ни Познер, ни калмыки

Юлия Скрипаль является дочерью бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В понедельник, 5 марта, девушку вместе с отцом госпитализировали в Солсбери в Великобритании. Они пострадали от отравления неизвестным веществом. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что получивший убежище в Соединенном Королевстве шпион Скрипаль опасался за свою жизнь.

В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 россиян-агентов российских спецслужб. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



