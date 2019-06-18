С россиянки потребовали тысячу рублей за свою свечу в храме

Жительнице Перми запретили использовать в храме принесенную с собой свечу, потому что это невыгодно для церковников. Об этом она сообщила в паблике «НеТипичная Пермь» во «ВКонтакте».

«Стоит сегодня бабулька и зорко, как коршун наблюдает, КАКУЮ свечу я поставила, и началось: "Нельзя, батюшка не разрешает, не у нас купили, да все равно вам не поможет, да все равно не будет вам благословения за свечу и на свечу, да ничего хорошего не получится, да мы ремонт делаем, вот положите тысячу сначала на ремонт — потом ставьте, сейчас батюшку позову" — и прочее бесконечное гундошенье и проклятия», — написала прихожанка, добавив, что такие фанатичные служители РПЦ отбили у нее желание ходить в храм.

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка в разговоре с URA.RU заявил, что церковь — это не «что-то бесплатное», у нее есть свои потребности и статьи расходов: на электричество, отопление, зарплаты сотрудников. «Покупая свечку, прихожанин жертвует на то, чтобы церковь существовала», — сказал он. По его словам, свечи бесполезны для церкви и человека, если они «просто» сжигаются.

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