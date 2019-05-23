Патриарх Кирилл отстранил от службы ударившего монаха ножом священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана монаха, который ударил ножом священника из Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщается на сайте пресс-службы собора.

Уточняется, что 61-летний игумен Севастиан (Запольнов), напавший в состоянии крайнего алкогольного опьянения на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), будет лишен права ношения монашеских одежд.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений ножом 62-летнему жителю Сергиево-Посадского района Московской области.

Нападавшим оказался священник Троице-Сергиевой лавры, который напился и вступил с монахом в конфликт из-за денег. Последний получил повреждения различной тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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