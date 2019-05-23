Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Полицейские задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 62-летнему жителю Сергиево-Посадского района Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, 22 мая в дежурную часть поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемный покой с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен мужчина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Раненый долго отпирался, не говорил, кто на него напал, но потом признался, что это священник, тоже из лавры. Туда поехали оперативники и задержали его в келье. Спор у них вышел из-за личных денег. Священник был пьяным, на его рясе обнаружена кровь, изъято несколько кухонных ножей, который из них — орудие преступления, пока не ясно. Ни одного, ни второго опросить не удается: первый после операции спит, второй пьяный спит», — сказал собеседник издания.

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