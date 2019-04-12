Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления СКР Наталья Летенкова.

По данным следствия, в 2017-2018 годах 47-летний настоятель совершал развратные действия в отношении юной прихожанки, одноклассницы своего сына. «У мужчины были обнаружены снятые им фотографии обнаженной потерпевшей, а анализ его переписки с несовершеннолетней, по заключению экспертов, свидетельствует о целенаправленном развращающем воздействии на ребенка», — пояснила Летенкова.

Кроме того, была обнаружена переписка священника с потерпевшей в одной из социальных сетей, где, среди прочего, содержались материалы порнографического характера. В связи с этим обвинение мужчине было предъявлено не только за «развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», но и по статьям «изготовление и распространение порнографии» и «изготовление порнографии с участием несовершеннолетних» (статьи 135, 242 и 242.1 УК РФ соответственно).

Священник полностью признал свою вину. В связи с этим рассмотрение дела заняло один день: материалы в Вашкинский районный суд поступили 10 апреля, а спустя два дня, 12 апреля, обвинительный приговор был оглашен. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как потерпевшая — несовершеннолетняя.

Как ранее «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Алексии (Мокиевском). Кроме того, была информация, что от действий священника пострадала и его приемная дочь, а 12-летняя девочка тоже находилась под его опекой, хоть и жила в родной семье. По данным Вологодской епархии, сразу после ареста 10 октября 2018 года он был отстранен от службы, а в начале 2019 года лишен сана.

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