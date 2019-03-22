Отчим совратил восьмилетнего пасынка и отправился в колонию

Житель села Воронцовка в Краснодарском крае напивался и совращал своего восьмилетнего пасынка, угрожая ребенку расправой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Педофила осудили по части 4 статьи 132 УК («Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды совершил насильственные действия сексуального характера над своим пасынком в съемной квартире по улице Шолоховской. Он угрожал мальчику физической силой, если тот расскажет о произошедшем. Как о насилии над несовершеннолетним стало известно следствию, на сайте ведомства не уточняется.

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет. Он заманил мальчика к себе домой, когда ему было девять лет. Когда ребенок подрос, насильник начал выпускать его погулять. Отмечается, что за годы заточения подросток стал асоциальным.

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