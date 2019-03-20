Россиянин похитил ребенка и насиловал в коммуналке 10 лет

В Симоновском суде города Москвы началось слушание по делу педофила Эдуарда Никитина, который в 2007 году похитил ребенка и насиловал в течение 10 лет, сообщает Readovka.

По информации издания, Никитина с похищенным подростком задержали в 2017 году при проверке документов.

По данным следствия, Никитин познакомился с 9-летним мальчиком на улице и заманил к себе домой. Там он держал ребенка в заточении, а затем, когда тот подрос, начал выпускать его гулять по вечерам.

Похищенный числился в розыске. Соседи Никитина по коммунальной квартире не увидели ничего подозрительного в том, что у мужчины появился ребенок. По делу как свидетельница также проходит мать преступника, которая все эти годы жила с ним.

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Отмечается, что за годы заточения подросток стал асоциальным.

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