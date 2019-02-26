Российский депутат назвал педофилов простыми пьяницами

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников подверг критике борьбу с педофилами, назвав ее «общеполитическим трендом», за которым следуют правоохранительные органы вместо «реальной работы». Об этом он заявил на заседании гордумы во время доклада управления МВД России по Екатеринбургу об итогах работы ведомства, передает Regnum.

«Мы знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходит», — пояснил Колесников.

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Как он сообщил Ura.ru, те преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, делаются «по пьянке», поэтому «это не маньяки-педофилы». Он также посетовал, что полиция «стала пристально смотреть за политикой». «Президент скажет, что надо бороться с педофилами — они везде ищут педофилов», — возмутился депутат.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в свою очередь отметил, что работа правоохранительных органов по борьбе с преступниками, совершившими правонарушение в отношении несовершеннолетних, должна быть полноценной, потому что вероятность рецидива у педофилов достигает 90 процентов, передает РИА Новости.

Ранее в Астрахани начался суд по делу бывших депутатов областной думы от «Единой России» Виталия Курскова и Игоря Поплевко, обвиняемых в 78 эпизодах изнасилований и действий сексуального характера в отношении детей. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы 53-летний Курсков снял квартиру, куда начал водить детей от 8 до 17 лет, чтобы «совершать в отношении них развратные действия», снимал с ними порно и дважды приглашал в съемное жилье своего знакомого — 55-летнего Поплевко, который также «совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения».

Выяснилось, что у единоросса была 20-летняя соучастница, которая искала заказчику жертв и приводила родных племянников 8 и 12 лет. Ее признали вивновной в совершении 13 эпизодов преступлений по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, об изготовлении порнографии и по статье 122 УК («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией») и приговорили к 12 годам лишения свободы.

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