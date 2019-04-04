Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год

В Череповце суд приговорил к 21 году колонии мужчину, признанного виновным в серии нападений на несовершеннолетних девочек. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как говорится в сообщении, свои преступления он совершал еще в начале 2000-х, а после этого 14 лет умело скрывался от следствия. Жертвами стали девочки 8 и 10 лет и 17-летняя девушка. Нападавший совершал домогательства, насильственные действия сексуального характера, также на его счету два эпизода изнасилований.

Установить личность насильника много лет спустя помогли множественные экспертизы, которые подтвердили наличие его генотипа в биологических следах, оставленных на одежде жертв.

41-летний осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В январе в Иркутске задержали маньяка, промышлявшего в регионе на протяжении 11 лет. Угрожая ножом, мужчина заводил потерпевших, в том числе несовершеннолетних, в безлюдные места, где насиловал и забирал ценные вещи.

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