В России поймали промышлявшего 11 лет сексуального маньяка

Следователи раскрыли серию изнасилований, произошедших в Иркутской области в период с 2001 по 2012 годы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По подозрению в совершении 11 преступлений задержан 50-летний житель города Тулуна, которого нашли благодаря результатам генетических экспертиз. По решению суда он взят под стражу. СК опубликовал видео с предполагаемым насильником.

Следком

Под угрозой ножа мужчина заводил потерпевших, в том числе несовершеннолетних, в безлюдные места, насиловал и забирал ценные вещи. Долгое время нападения оставались нераскрытыми в связи с тем, что преступник тщательно скрывал свои следы. Только за 2018 год следователи допросили более трех тысяч человек, провели более 15 тысяч экспертиз биологических образцов проверяемых лиц. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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