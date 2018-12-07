Признание «тольяттинского маньяка» о нападениях из ревности попало на видео

Рассказ «тольяттинского маньяка» о нападениях на женщин из ревности попал на видео. Ролик в пятницу, 7 декабря, публикует пресс-служба МВД России.

«Я входил в такое состояние, я думал, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, подозреваемый 22-летний житель города Тольятти был задержан оперативниками на одном из вокзалов Москвы утром 6 декабря. По версии следствия, молодой человек подстерегал девушек, похожих на его подругу, в безлюдных местах и наносил им удары ножом. По предварительным данным, жертвами подозреваемого стали по меньшей мере три женщины.

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