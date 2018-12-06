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Нападавшего на женщин «тольяттинского маньяка» задержали в Москве

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На одном из вокзалов Москвы оперативники МВД задержали подозреваемого в серии нападений на женщин в городе Тольятти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Подозреваемый в серии нападений на женщин, совершенных в Самарской области, 22-летний житель города Тольятти задержан на одном из вокзалов Москвы оперативниками Главного управления уголовного розыска, сотрудниками полиции Тольятти и правления внутренних дело на транспорте МВД РФ», — сказала Волк.

По ее словам, молодой человек подстерегал женщин в безлюдных местах, в подъездах, где набрасывался на них, наносил телесные повреждения, после чего скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож, уточнила Волк. При этом она не назвала общего числа нападений, совершенных злоумышленником.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — 22-летний электрик Артем Семенов. Он подозревается, по словам собеседника издания, в пяти нападениях на женщин, совершенных с 26 ноября по 2 декабря, причем в трех случаях жертвам были причинены ножевые ранения, одна из пострадавших до сих пор находится в реанимации.

«Все пострадавшие — блондинки среднего роста и худощавого телосложения, причем у них ничего не было похищено. Это и позволило объединить преступления в серию. Нападавшего удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Предполагается, что причиной преступлений стала ссора с любимой девушкой задержанного», — рассказал источник.

Он уточнил, что подозреваемый уже доставлен в Самарскую область.

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