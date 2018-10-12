Уральский маньяк из МЧС получил пожизненное за убийства трех девушек

Свердловский областной суд приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в трех убийствах и серии нападений на девушек в Екатеринбурге. Об этом в пятницу, 12 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Именно на таком наказании настаивало обвинение. «По совокупности преступлений… окончательно назначить Фалькину пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима», — гласит решение суда.

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13 февраля следователи сообщали о поисках жертв Фалькина.

История маньяка из МЧС Алексея Фалькина прогремела на всю Свердловскую область весной 2017 года. 15 апреля он напал на 30-летнюю жительницу Верхней Пышмы, которая шла в гости к подруге, ударил ее электрошокером и потащил в подвал, где изнасиловал и убил. После этого он положил тело в салон своей машины и вывез за город, спрятав в нескольких метрах от обочины трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

По данным СМИ, Фалькина вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Поначалу он отрицал свою вину, но когда в багажнике его машины нашли следы крови, написал чистосердечное признание. На суде мужчина заявил, что не контролировал себя во время совершения преступления.

Уральские журналисты выяснили, что несколько лет назад маньяк работал в МЧС, был женат и воспитывал двоих детей. В 2013 году решил подработать таксистом. Однажды он подвозил женщину, напал на нее и изнасиловал с использованием отвертки. Тогда Фалькин заключил сделку со следствием, получил минимальный срок — 3 года 8 месяцев колонии — и уже через два года вышел по УДО. Он потерял работу и семью — жена ушла, забрав детей. Мужчина устроился работать токарем и через некоторое время вернулся к преступной деятельности.

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