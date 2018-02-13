На Урале начались поиски жертв серийного маньяка-эмчеэсовца

На Урале следователи ищут жертв маньяка-эмчеэсовца, обвиняемого в убийстве и изнасиловании женщин на улице. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

«У следствия имеются основания полагать, что он может быть причастен к иным преступлениям сексуального характера, совершенным в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны», — говорится в сообщении.

История маньяка-эмчеэсовца Алексея Фалькина прогремела на всю Свердловскую область весной 2017 года. 15 апреля он поймал на улице 30-летнюю жительницу Верхней Пышмы, которая шла в гости к подруге, ударил ее электрошокером и потащил в подвал, где изнасиловал и убил. После этого он положил тело в салон своей машины и вывез за город, спрятав в нескольких метрах от обочины трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Как сообщала «КП», Фалькина вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Поначалу он отрицал свою вину, но когда в багажнике его машины нашли следы крови, написал чистосердечное признание. На суде мужчина заявил, что не контролировал себя во время совершения преступления.

«Меня посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться. Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак и понимал, что если я обращусь к психиатру, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец. Напасть на эту женщину было спонтанным решением. У меня всегда было все спонтанно. Я за свою жизнь совершил много преступлений», — признался он.

Уральские журналисты выяснили, что несколько лет назад маньяк работал в МЧС, был женат и воспитывал двоих детей. В 2013 году решил подработать таксистом. Однажды он подвозил женщину, напал на нее и изнасиловал с использованием отвертки. Тогда Фалькин заключил сделку со следствием, получил минимальный срок — 3 года 8 месяцев колонии — и уже через два года вышел по УДО. Он потерял работу и семью — жена ушла, забрав детей. Мужчина устроился работать токарем и через некоторое время вернулся к преступной деятельности.

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