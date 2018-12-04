В Тольятти появился охотящийся на женщин маньяк

В Тольятти полицейские разыскивают преступника, нападающего с ножом на женщин. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Самарской области.

Как говорится в сообщении, 29 и 30 ноября в городе было совершено два нападения, подозреваемый с места преступления скрылся, но попал на записи камер видеонаблюдения. На вид ему около 30 лет, он среднего роста — 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, носит куртку горчичного цвета.

Подробности первого нападения появились в паблике «Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница написала, что пострадала ее сестра: незнакомец к ней подбежал сзади у подъезда, нанес два удара ножом по спине и разрезал пуховик и одежду. Девушка получила неглубокие раны, а преступник скрылся с места преступления.

Второй пострадавшей, по данным РИА Новости, оказалась 20-летняя девушка, она получила несколько проникающих ножевых ранений груди и живота и сейчас находится в реанимации. По данным агентства, жертв может быть больше: 1 декабря с ножевыми ранениями была госпитализирована еще одна пострадавшая, 46-летняя женщина.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда, решается вопрос о переквалификации на более тяжкую статью — покушение на убийство.

В сентябре в Карелии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек. На первую он напал с ножом возле общежития, со второй расправился на второй день в центре города. Обе скончались от полученных колото-резаных ран.

63.мвд.рф

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