Российский священник полтора года совращал 12-летнюю девочку

В Вологодской области священник обвиняется в совершении развратных действий, совершенных в отношении 12-летней девочки, ученицы воскресной школы, а также в распространении материалов порнографического характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СКР по Вологодской области. По данным источника в силовых структурах, от действий священника также могла пострадать его приемная дочь.

«Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд», — рассказала Наталья Летенкова, официальный представитель Следственного управления.

Летенкова уточнила, что обвиняемый вину признал полностью. Кроме того, она подтверждается множеством экспертиз. От других комментариев представитель управления воздержалась.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Алексии (Мокиевском), настоятеле храма святой Троицы в селе Липин Бор Вашкинского района Вологодской области.

По его данным, в 2017 году священник впервые вступил в интимные отношения с одноклассницей его родного сына. Эти встречи происходили два-три раза в неделю в квартире священника, в храме и в воскресной школе. Кроме того, в социальных сетях он активно вел переписку с девочкой, отправляя ей в том числе и порнографические материалы, включая детское порно. Переписку случайно увидела мать девочки, она рассказала ее отцу — сотруднику полиции. В итоге в октябре 2018 года, спустя полтора года с начала связи с девочкой, священника задержали.

Кроме того, есть информация, что несовершеннолетняя находилась под опекой священника, но жила вместе со своей родной семьей.

По данным источника, жертвой предполагаемого педофила могла стать и его приемная дочь. После ареста священника его жена с девочкой покинула Вологодскую область и переехала на юг России, где сейчас и живет. «Есть оперативная информация, что вторая девочка тоже стала жертвой священника-педофила, но пока она не подтверждена», — подчеркнул источник.

В марте сообщалось о серийном педофиле, который забирал мальчиков из интерната, совращал их и возвращал обратно. О его преступлениях стало известно после заявления женщины, с сыном которой злоумышленник занимался репетиторством и в отношении которого совершал насильственные действия.

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