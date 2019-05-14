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Российского священника отстранили от служб после драки с электрошокером

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В Новокузнецке священника, который с подрался с прохожими из-за собаки, на один год отстранили от служб. Об этом РИА Новости сообщил руководитель информационного отдела городской епархии Виктор Булгаков.

13 мая состоялось заседание епархиального церковного суда с участием всех фигурантов конфликта. «Мировое соглашение священнику заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в его адрес много претензий», — сказал Булгаков.

Он добавил, что правоохранительные органы пока не дали оценку инциденту.

Драка произошла в Новокузнецке на Пасху, 28 апреля. Одна из прохожих, выгуливавшая собаку, попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее. Завязался конфликт, попадья ударила женщину по лицу и достала электрошокер. Позже к потасовке подключился священник. На помощь пострадавшей пришла еще одна местная жительница, которая попыталась задержать священника до приезда полиции. Тот начал вырываться и ударил соперницу электрошокером.

В начале апреля сотрудница Магнитогорской епархии обвинила эконома епархии отца Дионисия в избиении. По словам женщины, Дионисий оскорбил ее и со всей силы швырнул о стену. Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

22 марта сообщалось, что в ботсванском городе Канье священник во время церковной службы убил собаку и накормил прихожан сырым мясом.

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