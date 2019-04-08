Россиянка обвинила священника в избиении

Сотрудница Магнитогорской епархии Тамара Филиппова заявила о том, что попала в реанимацию после того, как ее избил эконом епархии отец Дионисий (Васецкий). Об этом сообщает Znak.com, в распоряжении которого оказалось письмо женщины на имя патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Как пояснила изданию 58-летняя женщина, работавшая помощницей руководителя отдела по церковной благотворительности, конфликт произошел 27 декабря 2018 года. Она должна была принять печенье для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей.

Водитель приступил к разгрузке, заехав на территорию собора. По словам Филипповой, 29-летний Дионисий начал кричать на нее, что машины не должны там парковаться. Затем он обвинил женщину в том, что она «прожирает деньги епархии», на что она заметила, что «его поведение не отвечает статусу священника».

После этого, по словам Филипповой, он левой рукой «со всей силы швырнул ее о стену». Женщина ударилась виском об угол. Секретарь епархии отец Лев Баклицкий отвез ее в больницу, где ее поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У Филипповой диагностировали ушиб бедра и виска, а также прединсультное состояние, и выписали 10 января.

По данным издания, епископ Иннокентий, брат отца Дионисия, опроверг факт инцидента, однако 19 марта на заседании епархиального управления обсуждались некие вопросы дисциплинарного характера.

Весной прошлого года мировой суд Калужской области признал настоятеля Казанского храма Максима Немыченкова виновным в избиении своей жены Марии. Священник не проживал с женой и четырьмя детьми больше года, но в один из дней пришел домой и потребовал его покормить, после чего отобрал у супруги телефон, избил ногами и швырнул о косяк двери на глазах у детей. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!