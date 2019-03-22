Священник убил и съел собаку на глазах прихожан

В ботсванском городе Канье священник во время церковной службы накормил прихожан собачьим мясом. Об этом сообщает издание Within Nigeria.
Пастор Христовой церкви божественного фрукта Кеннет Дэниел Мтюту (Kenneth Daniel Mtyutu), известный среди почитателей как апостол Кенни, на глазах паствы убил собаку и стал есть ее сырое мясо. Он называл его благословенным и предлагал присутствующим откусить.
Фотографии с необычной трапезы были опубликованы на странице церковной общины в Facebook. На одном из снимков была изображена собачья шкура, на другом — пастор вгрызался в большой кусок сырого мяса, на третьем — предлагал его маленькому ребенку, который сидел на коленях у кого-то из прихожан.
«Ешь меня. Кто бы меня ни отведал, тот никогда не умрет», — пояснял пост в Facebook. В тексте подчеркивалось, что участников службы не будут принуждать к поеданию собачьего мяса.
В 2017 году сообщалось, что в ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло, чтобы продемонстрировать силу Господа. «Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям», — объяснил он.