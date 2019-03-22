Священник убил и съел собаку на глазах прихожан

В ботсванском городе Канье священник во время церковной службы накормил прихожан собачьим мясом. Об этом сообщает издание Within Nigeria.

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Пастор Христовой церкви божественного фрукта Кеннет Дэниел Мтюту (Kenneth Daniel Mtyutu), известный среди почитателей как апостол Кенни, на глазах паствы убил собаку и стал есть ее сырое мясо. Он называл его благословенным и предлагал присутствующим откусить.

Фотографии с необычной трапезы были опубликованы на странице церковной общины в Facebook. На одном из снимков была изображена собачья шкура, на другом — пастор вгрызался в большой кусок сырого мяса, на третьем — предлагал его маленькому ребенку, который сидел на коленях у кого-то из прихожан.

«Ешь меня. Кто бы меня ни отведал, тот никогда не умрет», — пояснял пост в Facebook. В тексте подчеркивалось, что участников службы не будут принуждать к поеданию собачьего мяса.

В 2017 году сообщалось, что в ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло, чтобы продемонстрировать силу Господа. «Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям», — объяснил он.

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