Сын укушенного змеей пастора стал пастором и был укушен змеей

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В американском городе Миддлсборо, штат Кентукки, ядовитая змея укусила пастора-пятидесятника во время проповеди. Его отец, который также был пастором, погиб от укуса змеи четыре года назад, сообщает издание Metro.

27-летний Коди Кутс (Cody Coots) обращался к прихожанам молельни полного Евангелия во имя Христа со змеей в руках. Когда он поднес ее к лицу, она ужалила его в голову. «Не останавливайтесь! — закричал пастор, по-прежнему сжимая пресмыкающееся в руках. — Я ничуть не беспокоюсь! Не беспокойтесь! Бог — целитель!»

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Стоя перед паствой в окровавленной рубашке, он потребовал, чтобы его оставили в покое и дождались помощи от Бога. Вскоре яд подействовал, и мужчине стало хуже. Двое крепких прихожан взвалили его на плечи, вытащили на улицу и отвезли в больницу. Как выяснилось, змеиный укус повредил височную артерию священника. Несмотря на это, врачам удалось его спасти.

Молельня полного Евангелия во имя Христа в Миддлсборо — одна из последних змеиных церквей, появившихся в Аппалачах более ста лет назад. Их пасторы и прихожане верят, что строку «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им» из Евангелия от Марка следует толковать буквально. Священники читают проповеди со змеями в руках, паства плачет, поет и говорит на языках, затем люди пьют яд, хватают змей и пускаются c ними в пляс. Служба продолжается от полутора до пяти часов.

В 2014 году во время проповеди в молельне полного Евангелия во имя Христа ядовитая змея ужалила пастора Джейми Кутс (Jamie Coots), которому было 42 года. Он не поехал в больницу и умер через семь минут после укуса. После этого место пастора в церкви занял его 23-летний сын Коди.

В 2017 году сообщалось, что в ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло, чтобы продемонстрировать силу Господа. «Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям», — объяснил он.

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