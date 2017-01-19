В ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло

Фотографии с проповеди, во время которой священник заставлял своих последователей пить машинное масло, вызвали скандал в Южной Африке. Об этом сообщает издание The Star.

Инцидент произошел в поселке Дейвитон на северо-востоке ЮАР. На снимках, которые были опубликованы на странице христианской организации Breath of Christ Ministries в Facebook, священник Тео Бонгани Масеко (Theo Bongani Maseko) поит прихожан содержимым бутылки масла Chevron.

Он заявил журналисту The Star, что таким образом хотел продемонстрировать силу Господа. «Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям, — объяснил Масеко. — Ничего не произошло, никто не попал в больницу». Священник добавил, что выпившие машинное масло были спасены и исцелены, а свои слова подкрепил цитатой из Библии.

Председатель комиссии по продвижению и защите прав религиозных, культурных и лингвистических сообществ Токо Мхванази-Залува (Thoko Mkhwanazi-Xaluva) призвала религиозных лидеров положить конец надругательству над христианством. «Однажды из-за такого погибнут люди. Нам повезло, что этого еще не произошло», — заявила она.

Южноафриканское представительство Chevron в свою очередь напомнило, что машинное масло нельзя пить. «Эти продукты легко воспламеняются и могут представлять опасность при внутреннем употреблении», — цитирует заявление компании сайт timeslive.co.za.

В декабре 2016 года сообщалось, что газета «Пеликан», издающаяся Русской православной церковью в Набережных Челнах, опубликовала статью, в которой приводятся свидетельства того, что динозавры жили еще 2-7 тысяч лет назад, а их описания встречаются в Библии.