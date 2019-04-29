Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк) / YouTube

В Новокузнецке священник с электрошокером и его жена подрались с прохожими после просьбы отвести собаку в сторону. Инцидент произошел на Пасху, 28 апреля, пишет портал City-n.ru.

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее. Из-за этого завязался конфликт, попадья ударила прохожую по лицу и достала электрошокер. Позже священник тоже подключился к потасовке. На видео, опубликованном порталом, предмет, похожий на электрошокер, находится уже в руках мужчины. Также на кадрах слышен характерный электрический треск.

На помощь к пострадавшей пришла еще одна женщина, которая попыталась задержать священника до приезда полиции. Утверждается, что тот начал вырываться и ударил соперницу электрошокером.

Протоиерей Новокузнецкой епархии Виктор Буглаков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что сейчас, в пасхальный период, проводятся службы, поэтому ни у кого не было возможности проследить за ситуацией. Если информация о драке подтвердится, то в епархии будут проводить проверку, уточнил он.

В начале апреля 58-летняя сотрудница отдела по благотворительности в Магнитогорской епархии рассказала, что попала в реанимацию после того, как ее избил священник. По ее словам, в декабре 2018 года она принимала поставку печенья для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. Водитель грузовика заехал на территорию собора для разгрузки, что разозлило священника. Он подошел к сотруднице и «со всей силы швырнул ее о стену».

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