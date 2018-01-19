Два священника подрались из-за ворованных церковных окон и попали на видео

В деревне Авдотьино Ивановской области рядом с недавно построенной церковью подрались два священника. Конфликт между ними вспыхнул после того, как один обвинил другого в краже церковных окон. Видеозапись с места инцидента опубликовал в YouTube один из пользователей ресурса.

На видео иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) предъявляет претензии бывшему священнослужителю Герману Калинину, который раньше был настоятелем в деревенском храме, участвовал в его строительстве и был лишен сана в 2014 году. «Верни ворованные окна, пока не поздно. Перестань строить из себя священника. Ты жулик и лишен сана за пьянство и воровство», — говорит ему иеромонах. Двух мужчин пытается разнять полицейский, после чего клирик демонстративно падает на заснеженную дорогу.

«Он меня может убить! Он же с оружием приходил несколько раз», — восклицает Калинин. Он называет происходящее провокацией и отталкивает своего оппонента, который снова валится на землю.

На защиту Макария встает прихожанка. Она пообещала бывшему священнику прийти к нему с гранатой и «привести столько дагестанцев, что и не снилось». На этой фразе видео обрывается.

Портал IvanovoNews отмечает, что инцидент произошел еще в 2015 году. 1 сентября 2017 года Герман Калинин был осужден на 1,5 года колонии-поселения по части 2 статьи 330 УК («Самоуправство с применением насилия или угрозой его применения»).

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