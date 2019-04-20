Избит один из самых богатых пасторов России

Житель Санкт-Петербурга был избит и ограблен в собственном доме. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным РЕН ТВ, жертвой ограбления стал Дмитрий Шатров — один из самых богатых протестантских пасторов в России и странах ближнего зарубежья. Неизвестные в масках проникли в дом старшего пастора церкви «Миссия Благая Весть» ночью 19 апреля, разбив стеклянное окно на входной двери. Затем, связав хозяина, они похитили более 145 тысяч рублей, ювелирные украшения, три банковские карты и планшет. Общий ущерб пастор оценил почти в 550 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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После ограбления Шатрову понадобилась медицинская помощь. Он уверен, что у злоумышленников были наводчики, и надеется, что преступники будут найдены, чтобы он смог лично сказать им, что простил их.

Дмитрий Шатров родился в семье потомственного священника евангельской церкви. В 2015 году был избран заместителем начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) в Северо-Западном федеральном округе.

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