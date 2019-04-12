Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях. Об этом рассказал секретарь епархии отец Лев (Баклицкий), передает РИА Новости.

Священнослужитель посетовал, что жена Сергия Оксана (Зотова) участвовала в конкурсе красоты, который проходил в дни Великого поста. На нем она якобы исполняла бразильский танец в карнавальном костюме. По словам секретаря епархии, с мужем Оксаны (Зотовой) провели беседу и временно направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района в качестве наказания за поведение жены. Отец Лев (Баклицкий) добавил, что у жены священника, как и у супруги чиновника, должны быть ограничения.

Ранее жене священника устроили травлю из-за фото с конкурса красоты «Ты уникальная» в Instagram, которые она выложила после мероприятия.

В апреле сотрудница Магнитогорской епархии Тамара Филиппова заявила о том, что попала в реанимацию после избиения отцом епархии Дионисием (Васецким). Она должна была принять печенье для рождественских подарков детям из малообеспеченных семей. Священник обвинил женщину в том, что она «прожирает деньги епархии». Она ответила, что «его поведение не отвечает статусу священника». После этого, по словам Филипповой, он левой рукой «со всей силы швырнул ее о стену».

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