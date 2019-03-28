Священники и казаки ополчились на строительство крематория

На публичных слушаниях в поселке Уптар Магаданской области, посвященных выделению участка земли под крематорий, православные активисты назвали чиновников «слугами дьявола» и выступили против строительства газовых камер на территории региона. Об этом сообщает портал «Весьма».

По данным издания, на слушание приехало около сорока верующих, среди которых были священники, казаки и воцерковленные пожилые люди. Верующие брали слово более двадцати раз и доказывали свою позицию, зачитывая стихи Александра Пушкина и произведения собственного сочинения.

Присутствовавший на слушании мэр Магадана Юрий Гришан сослался на отрывок из документа, утвержденного решением Священного Синода от 5 мая 2015 года «О христианском погребении усопших». Он отметил, что церковь может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего, если похороны затруднены из-за трудностей в транспортировке тела.

Приехавшие на слушание верующие составили две трети от присутствующих в зале и большинством голосов выступили против строительства крематория.

Отмечается, что жители Магаданской области вынуждены отправлять умерших родственников на кремацию в Хабаровск, поскольку в их регионе крематория нет.

Следующие публичные слушания, посвященные строительству крематория, пройдут 28 марта. Финальные слушания запланированы на 3 апреля.

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