Церковь отказала россиянину в скидке и оскорбила его чувства

Житель села Долгодеревенское Челябинской области обратился в прокуратуру с требованием проверить Свято-Симеоновский кафедральный собор на предмет незаконной торговли. Поводом послужил отказ в 50-процентной скидке на икону, сообщает «Эхо Москвы в Челябинске».

По данным радиостанции, мужчина написал прокурору Челябинской области Виталию Лопину письмо с жалобой на порядок реализации религиозных предметов в церквях региона. Он заподозрил Свято-Симеоновский кафедральный собор в незаконной торговле после того, как ему отказались сделать скидку на оплату иконы в виде пожертвования в размере 400 рублей. Мужчина не согласился с такой суммой и потребовал уменьшить ее вдвое, но получил отказ. После этого он обвинил церковь в оскорблении чувств верующих.

По словам пресс-секретаря Челябинской епархии Алексея Ермолюка, церковь не занимается коммерческой деятельностью и вместо чеков на иконы выдает купоны на пожертвования. Он подчеркнул, что иногда храм разрешает прихожанам бесплатно покреститься. Такие решения принимает настоятель Свято-Троицкого храма отец Игорь (Шестаков) и «дает благословение». Ермолюк также отметил, что иконы или книги бесплатно никто не просит.

В феврале Уфимская епархия решила изучить группу во «ВКонтакте» с нарисованными в стиле аниме иконами.

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