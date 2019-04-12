Наказанный за фото жены российский священник решил пожаловаться в прокуратуру

Священник Сергий (Зотов), переведенный из-за фотографий его жены с конкурса красоты из Магнитогорска в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района, заявил, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, распространяемые в сети фото его жены являются «клеветой», порочащей честь и достоинство. Он отметил, что также подал заявление в Роскомнадзор и предоставил ведомству ссылки на аккаунты, в которых оскорбляли его супругу.

«Ненормальная ситуация, когда на всех поганых ресурсах выкладывают информацию личного характера, еще порочащую имя и авторитет», — заявил священник.

Он добавил, что знал о планах жены участвовать в конкурсе красоты и поддерживал ее решение. Служитель отметил, что не видит ничего страшного в переводе из Магнитогорска в село, местные жители которого уже с ним знакомы и принимают его благосклонно.

Ранее Магнитогорская епархия направила уральского священника служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях. Она участвовала в состязании, которое проходило в дни Великого поста. Отец Лев (Баклицкий) заявил, что у жены священника, как и у супруги чиновника, должны быть ограничения.

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